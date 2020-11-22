Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayınladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle kısmi şekilde başlayan eğitim yılında, vaka artışları nedeniyle uzaktan eğitime yeniden dönüş kararı alınmıştı.

İlk dönemi uzaktan eğitim süreciyle geçirecek öğrenciler, bir yandan okullarının açılmasını beklerken diğer yandan da ara tatil sonrasının programını merak ediyordu.

MEB, 23-27 KASIM HAFTASININ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı da, ara tatil sonrası başlayacak olan uzaktan eğitimin ilk hafta programı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri kullanıldı.