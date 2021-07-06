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Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Nakil işlemleri 2021..

Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Nakil işlemleri 2021..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, nakil işlemler ne zaman başlıyor?