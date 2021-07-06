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- Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Nakil işlemleri 2021..
Milli Eğitim Bakanlığı nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Nakil işlemleri 2021..
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, nakil işlemler ne zaman başlıyor?
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 17:17
- Güncelleme : 06.07.2021 - 17:18
LGS için aylardır hazırlanan adaylar, sınav ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte maratonun sonuna geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Bunun akabinde öğrencileri nakil telaşı sardı. Öğrenciler, nakillerin ne zaman başlayacağına dair bilgileri araştırmaya başladı.
NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul nakil işlemleri 26 Temmuz itibariyle başlayacak. İşte nakil işlem tarihleri;
- Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26- 30 Temmuz tarihlerinde alınacak.
- Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.
- Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak.
- Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.
- 9-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
- 20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
OKUL NAKİLLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler okul değişikliği için okula gitmek zorunda kalmadan, E-Devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabiliyor. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak, E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor.