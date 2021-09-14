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    Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak

    Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 22:47
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Şurası’nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

    Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor.

    ''TÜM EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak #1

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