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    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi

    Yerli ve milli elektrikli tren setleri lansman programına katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, programına canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte son test startını verdi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 18:00
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    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sakarya'daki yerli ve milli elektrikli tren setleri lansman programına katıldı.

    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'nin (TÜRASAŞ) fabrikasında gerçekleşen lansmana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile dahil oldu.

    TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin son testi, Erdoğan ve Karaismailoğlu’nun startıyla gerçekleşti.

    Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkede yerli ve milli olarak üretilen ilk elektrikli tren setlerinin vatana millete hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi VİDEO

    YIL SONUNDA İLK SEFERE HAZIR

    2021 yılı sonunda sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yolcu taşımacılığına başlayacak ve yıl sonu itibariyle vatandaşlar milli elektrikli setlerle seyahat edebilecek.

    TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında 2022’de 4 set, 2023’te 15 set, 2025’e kadar ise toplamda 56 set teslim edilecek.

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi #1

    KONFOR VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

    Yerli ve milli tren, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden yapıldı.

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi #2

    "SAATTE 176 KM HIZ"

    Saatte 176 km hıza ulaşabilen trenin setlerinde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

    "SERİ ÜRETİMDE YÜZDE 75 YERLİLİK"

    Uluslararası standartlara göre tasarlanan Millî Elektrikli Tren Setleri, fabrika testleri geçen yıl başarıyla tamamlayarak yol testlerine başladı ve testleri sıkıntısız şekilde tamamlayarak projede büyük başarı sağladı.

    Prototip üretiminde yüzde 65 yerlilik sağlanırken, seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedeflendi.

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi #3

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi #4

    Milli elektrikli trenin son testi için start verildi #5

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