Bugün düzenlenen bir tören ile Türkiye'nin ilk milli elektrikli treninin fabrika testleri gerçekleştirildi.

Türkiye, yerlilik oranı oldukça yüksek olan milli elektrikli treninin test sürüşlerine başladı.

Mayıs ayında raylara inen trenin, fabrika test sürüşlerine ise bugün başlandı.

Sakarya Adapazarı'ndaki Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) fabrikası, Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'ne ev sahipliği yaptı.

TARİHİ BİR GÜN

Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi bir gün yaşandığını belirterek şubat ayından beri trenin teste hazır hale gelmesi için mühendislerin, emekçilerin nasıl canla başla çalıştıklarına bizzat şahit olduğunu anlattı.





GURUR VEREN YÜKSEK YERLİLİK ORANI

Her açıdan bir gurur tablosu olan Milli elektrikli trenle birlikte gelişen üretim ekosisteminin öneminden ve Türkiye'nin kazandığı yeni kabiliyetlerden bahseden Varank, "Geçen sene devreye alınan alüminyum gövde üretim, boyama ve kumlama tesisleri sayesinde bugün bu seviyeye gelebilmiş durumdayız. Şehirlerarası seyahate uygun tasarlanan bu tren, ithal edilen emsallerine göre yüzde 20 daha uygun maliyetle üretilebiliyor. Fakat daha da önemlisi, bizi ziyadesiyle mutlu eden husus, ulaşılan yüksek yerlilik oranı. Tedarikçilerle birlikte muazzam bir sinerji yakalanmış durumda." ifadelerini kullandı.

YOLCULUK İÇİN HEDEF YIL SONU

Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'nde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısa sürede yolcu taşımacılığına da başlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak yıl sonunu gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız." açıklamsında bulundu.

Milli elektrikli trenin testleri Sakarya'da başladı - VİDEO



İHRACATA BÜYÜK KATKI

"Fabrika testleri başlatılan yerli ve millî trenimizin ilk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." diyen Karaismailoğlu, trenlerin yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacakları mutluluğu hep birlikte paylaşacaklarını, Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlenin ülkenin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacağını bildirdi.