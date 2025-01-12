Milli Gözetim Radarı güvenliği artıracak

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Milli Gözetim Radarı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır paylaşımında, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) işbirliğiyle geliştirilen, Gaziantep Havalimanı'nda kurulu Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

"SİVİL HAVACILIKTA YENİ BİR EŞİK"

Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO ve EUROCONTROL) ile uyumlu radarın, hava sahasında yoğun trafiği güvenle yöneteceğini ve Gaziantep'ten sonra diğer havalimanlarında da devreye alınacağını vurgulayan Kacır, birincil gözetim radarının 112, ikincil gözetim radarının 370 kilometreye kadar hedefleri takip edebildiğini, donanımı ve yazılımı yerli sistemle ülkenin sivil havacılıkta yeni bir eşiği geçtiğini kaydetti.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Kacır, MGR'nin Türk hava sahasını daha güvenli ve verimli hale getirecek bir radar sistemi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: