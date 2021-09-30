Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek olan Milli Güvenlik Kurulu, iç ve dış politikaya yönelik kritik değerlendirmeler yapacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplanacak.

Toplantıda Afganistan'daki son durumla birlikte bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.

İDLİB'TE ARTAN SALDIRILAR GÖRÜŞÜLECEK

Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.