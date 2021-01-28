Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayınlandı

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride; terör, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Afrika’da yaşanan gelişmelere dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 4 saat 30 dakika süren toplantı sonrası yazılı bildiri yayınlandı.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Bildiride Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, Buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

Bildirinin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020 yılında dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri etraflıca değerlendirilmiş; 2021 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.





SOMALİ VE AFRİKA MESELELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

İstikrara kavuşması içni büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olamk üzere Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye'nin barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir."