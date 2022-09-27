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    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın toplanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nda, devam eden terör operasyonlarına ilişkin atılacak adımlar ana gündem olacak.
    • 27.09.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:23
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    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın toplanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın toplanacak.

    Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

    Gündemi oluşturan konular arasında Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşı yer alacak.

    Terör operasyonlarında atılacak adımlar gündemde

    Kritik başlıkların görüşüleceği toplantıda, Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

    Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının da gündemi belirlemesi öngörülüyor.

    Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlara ilişkin atılacak adımların görüşülmesi planlanıyor.

    Tahıl koridorunun takibi konuşulacak

    Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri de devam ediyor.

    Savaşın etkileri, tahıl koridoru ve ateşkes çabaları yeniden gözden geçirilecek.

    Son olarak alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın toplanacak #1


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