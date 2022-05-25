Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın toplanıyor

Yarın toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu’nda harekat kararının alınması bekleniyor. MGK’da Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesinin harekatın detaylarını haritalarla anlatması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Sınır ötesi operasyon ana gündem

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyine operasyon başlayacağı sinyalini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

Rus-Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın Ege'deki faaliyetleri konuşulacak

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

AA'nın haberine göre, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.