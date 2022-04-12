Milli Halterci Fatmagül Çevik, 6 ay sonra dünya şampiyonu oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazanan milli sporcu, şampiyon olan Kazak sporcunun vücudunda yasaklı madde bulununca 6 ay ardından dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dokuz yıl önce Isparta'da haltere başlayan 17 yaşındaki Fatmagül Çevik, branşında başarı elde etmeye devam ediyor.

İlk olarak Türkiye, ardından ise Avrupa şampiyonu olan Çevik,12 Ekim 2021'de Suudi Arabistan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda koparmada 95 kiloyla gümüş, silkmede 108 kiloyla bronz madalya kazanıp, toplamda da bronz madalyaya ulaştı.

Dünya şampiyonunun vücudunda yasak madde bulundu

AA'nın haberine göre, organizasyonda koparma kategorisinde şampiyon olan Kazakistanlı sporcunun derecesi, vücudunda yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle iptal edilince, Fatmagül Çevik 6 ay sonra ilk sıraya yükselip, bu kategoride dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, halteri çok sevdiğini belirterek, aylar sonra gelen şampiyonluk haberiyle mutlu olduğunu ifade etti.

"Tarif edilmez bir duygu"

Suudi Arabistan'da da madalya için mücadele ettiklerini anlatan Çevik, "Dünya ikincisi olmuştum ancak dünya şampiyonu olan Kazak sporcuda yasaklı madde çıktığı için şampiyonluğu elinden alındı. Türkiye Halter Federasyonu'ndan beni aradılar ve şampiyon olduğumu söylediler. Tarif edilmez bir duyguydu benim için. Anlatılmaz, yaşanır. Ailem de çok gururlu." şeklinde konuştu.

Sporcunun hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Çevik, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda tekrar altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini, 2024 Paris Olimpiyatları için kota alıp, orada da dereceye girmeyi hedeflediğini aktardı.

"Çok zorlu şartlarda çalıştık"

Antrenörü Ferit Şen de yeni şampiyonluklar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya şampiyonu olduğunu öğrendiğimizde çok sevindik. 9 yıldır çok zorlu şartlarda çalıştık. Fatmagül hedefler koyarak çalıştığı için başarılı oldu." ifadelerini kullandı.