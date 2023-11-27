Milli hava araçlarında sona doğru: ANKA-3 ve KAAN ilk uçuşlarına hazırlanıyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3 ve KAAN'ın ilk uçuşları heyecanla bekleniyor. ANKA-3, tasarım ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. KAAN ise 27 Aralık'ta göklerde olacak.

AA & Ensonhaber

Savunma sanayiinde yerlilik hamleleri adeta göğüs kabartıyor.

Dünyanın gıpta ile baktığı projelerin kimi göklere çıkarken kimisi de hazırlık aşamasında.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yurt için yoğun bir yıl geçiriyor.

Yılın son günlerine yaklaşılırken gözler insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'a çevrildi.

İlk uçuşları için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

ANKA-3 yıl bitmeden gökyüzüne çıkacak

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi.

ANKA-3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

Yük testleri sona erdi

Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi KAAN için de bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı.

En ufak parçasına kadar sökülen KAAN'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı.

KAAN için tarih belli oldu

Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak.

Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

İlk uçuşlar boyasız gerçekleşecek

ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek.

Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.

ANKA-3'ün özellikleri

V formundaki hava aracının, herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçakları, iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. ANKA-3, bir adet turbofan jet motorundan güç alacak.

TUSAŞ’ın İnsansız Savaş Uçağı, yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı, ANKA’dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

KAAN'ın fiziki özellikleri

-Kanat açıklığı: 14 metre

-Uzunluk: 21 metre

-Yükseklik: 6 metre

-Azami hız: 1,8 Mach

-Servis tavanı: 55.000 ft

-Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

-Yüksek durumsal farkındalık

-Optimize edilmiş pilot iş yükü

-Muharebe hasar tespiti