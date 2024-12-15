Milli İstihbarat Akademisi'nden analiz: Esad sonrası Suriye'de yeni dönem

AA

Suriye'de tarihi günler yaşanıyor...

61 yıllık Bass rejiminin çöküşüyle yeni bir Suriye inşa ediliyor...

Şam'da kontrolü tamamen ele geçiren Suriyeli muhalifler bu dönem için de ilk olumlu mesajları verdi.

MİT AKADEMİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve akademisyenler tarafından Suriye'deki yeni döneme ilişkin bir analiz hazırlandı.

Analizde, Esad rejiminin yıkılmasının bölgede rol oynayan ülkelere etkileri ve bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine yansımaları ele alındı.

RUSYA VE İRAN'I OLUMSUZ ETKİLEDİ

Analize göre, rejimin yıkılması Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran'ı olumsuz etkiledi.

Rejimin çökmesi Rusya'nın Suriye'deki stratejik pozisyonunu ciddi olarak sarsarken Orta Doğu'daki etkisinin azalması ve uluslararası prestij kaybına neden oldu.

Yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri iş birliği ve rekabetin iç içe geçtiği bir denge arayışını zorunlu kılacağı belirtildi.

İRAN'DA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Rejimin çöküşü Tahran yönetiminde ise haraketli tartışmaları beraberinde getirdi.

Analizde İran'ın ideolojik temelleri ve 45 yıllık söylemlerinin sorgulanır hale geldiği vurgulandı.

Tahran'dan son mesajların bölgede bir süreliğine keskin adımlardan kaçınılacağını gösterdiği ifade edilen analizde Tahran'ın "bekle gör" politikası izlediği bu dönemin Türkiye'nin iyi değerlendirerek Şii ve Nusayri azınlığın şiddet eylemlerini dizginlemesinin faydalı olacağı vurgulandı.

İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU DA RAPORDA YER ALDI

Ayrıca raporda bölgede İsrail'in ise radikal sağcıların çağrıları kapsamında Suriye'de sınırlı bir işgale girişebileceği belirtilirken İsrail'in karadaki hamlelerine bakarak daha çok temkinli bir pozisyon almayı tercih ettiğinin altı çizildi.

İsrail'in İran'ın çerçevelenmesi planı kapsamında Türkiye'ye her zamankinden daha bağımlı olduğu vurgulanırken Türkiye ile İsrail arasındaki Gazze'deki duruma rağmen Suriye'de bir yakınlaşmanın mümkün olmadığı belirtildi.