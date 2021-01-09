Milli İstihbarat Teşkilatı iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 MİT başvuru şartları nelerdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasından personel alımı yapılacağını dair 'Peşindeyiz ve Seni iyi Tanıyoruz' isimli bir paylaşım yaptı. Peki, Mit iş başvurusu nasıl yapılır?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı yapılacağını bir video ile duyurdu.

'Peşindeyiz ve Seni iyi Tanıyoruz' isimli videoda personel alımını "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz.Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz" diyerek paylaştı.

MİT personeli olma hayali kuran vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Çeşitli alanlarla personel alımı yapacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı, duyuruya ek İstihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis ilanını da paylaştı.

Peki, Mit personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı şartları ne? İşte Mit personel alımı 2021 başvurusu detayları..

MİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MİT’te görev almak isteyenler başvurularını resmi intenet sitesi üzerinden yapabilir. Ancak başvuru yapacak kişilerin kendilerini uzun süre bu görevlendirme için hazırlamalıdır.

Yapacağınız başvuru sonrası kurum sizin geçmişinizi ve yeterliliğinizi inceler. Uygun bulunan kişiler kurum tarafından toplantıya davet edilir.

MİT HANGİ ALANDA PERSONEL ALACAK 2021?

İstihbarat Uzmanı

Dil Uzmanı

Mühendis

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER 2021?

İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-35 yaşını doldurmamış olmak

-Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT’nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir.)

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak. Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLER

-Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

-Yönetme-yönlendirme,

-Yüksek sorumluluk bilinci,

-Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

-Stres altında çalışabilme,

-Detaylara önem verme,

-Pratik ve hızlı düşünebilme,

-Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

-Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.