Milli Muharip Uçak 498'inci günde pistte: Boğaziçili akademisyenler ise 804 gündür eylemde Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemleri 804 gündür sürerken, yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Muharip Uçak 498'inci gününde piste çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 Ocak 2021'de başlayan akademisyenlerin protestoları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler eyleme başlamıştı.

Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı.

Protestolar devam ediyor

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversite bahçesinde protestolarına devam ediyor.

Derslere girmeyen akademisyenler ise yılda 2 defa yapılan maaş zamlarından yararlanmayı sürdürüyor.

804 gündür dikiliyorlar

804 gündür sadece durarak bilime katkı sağlamaya çalışanlara karşı ise yerli ve milli üretim peşinde koşan birileri var.

Milli Muharip Uçak 498 gün sonra piste çıktı

4 Kasım 2021'de üretim çalışmalarına başlanan yerli ve milli üretim Milli Muharip Uçak üretim tarihine başlanılmasından 498 gün sonra hangardan çıktı.

Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla otaya çıkan proje 18 Mart Çanakkale Şehitleri hatırasına pistte göründü.

"18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik"

Müjdeli haberi ise SSB Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunarak duyurdu:

Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.