Milli muharip uçak KAAN, 2023 sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek Bartın Üniversitesi'ndeki Arge Proje Pazarı’nın ödül törenine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı Kaan’ın yıl sonuna göklerde olacağını söyledi.

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İHA

ARGE Proje Pazarı'nın Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlendi.

Üniversitenin Kutlubay Kampüsü Eğitim Fakültesi binasında gerçekleştirilen programa Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı.

Programda söz alan Kotil, hem Türkiye'nin savunma sanayisi hem de özel olarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli muharip uçağı KAAN hakkında bilgi verdi.

“Türkiye gibi ülkelere büyük projeler yakıştıramıyorlar”

Kotil, savunma sanayide gerçekleştirilen projelerin büyüklüğüne dikkat çekerek, dünyanın Türkiye gibi ülkelere büyük projelerini yakıştıramadığını ifade etti.

Temel Kotil, “Büyük projeler uzun zaman alır. Bizim gibi ülkelere yakıştıramıyorlar. Bir savaş uçağı motoru yapacaksın veya 5 nesil savaş uçağı yapacaksın. Neden? Çünkü büyük projeler bir organizasyon sıkıntısı yaşıyor.” dedi.

Kaan’ın ilk uçuşu için tarih verdi

Temel Kotil, Kaan’ın uçuş tarihi konusunda ilk kez net tarih vererek, “Benim derdim şuan da ne biliyor musunuz? Benim önemli konum, KAAN’ın uçması da, sene sonu uçacak inşallah. Ama bu değil. Benim en önemli konum, 50 sene sonra bu şirket ne olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“KAAN, Türkiye’nin stratejik asetini”

Milli Muharebe uçağı KAAN’ın başka bir şey olduğunu vurgulayan Kotil, “Bu uçak Türkiye’nin stretejik asetini. Savunmada bir şey stratejik asetin ise ‘yerine başka bir şey koyamıyorsunuz’ demektir. Stratejik asetinin, yüzde yüz milli olması gerekiyor. Bir şey stratejik ise, kimseye selam durmadan istediğin sayıda yapacaksın, istediğin kişiye satacaksın” ifadelerini kullandı.

"Motoru ve fırlatma koltuğu hariç her yeri milli ve yerli”

Kotil, KAAN uçağının şuanda motoru ve pilot fırlatma koltuğunun yerli olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Bunun bir motoru, pilot fırlatma koltuğu yurt dışından. Gerisi yerli ve milli. TR Motor, bize söz verdi. 2028’te motoru verecek, bunun içerisine takacağız. O da halloldu. Fırlatma koltuğunu da TUSAŞ olarak hallediyoruz. Yüzde yüz yerli.”

“Tüm dünyanın görmesi için uçması gerekiyor”

Kotil, KAAN’ın ne olduğunu tüm dünyanın görebilmesi için başarılı bir şekilde uçurmaya çalıştıklarına anlatarak, “Bu KAAN, Türkiye’nin yüzünü değiştirecek. Dua edin, biz de uçurmaya çalıyoruz. İnşallah, ikinci yüzyılın ilk aylarında uçurma gayreti içerisindeyiz. Bütün dünyanın ne olduğunu görmesi için uçması gerekiyor. Ve uçuyor. Çok yakınız ona. Bütün testleri yapılıyor” diye konuştu.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'ın fiziki özellikleri

-Kanat açıklığı: 14 metre

-Uzunluk: 21 metre

-Yükseklik: 6 metre

-Azami hız: 1,8 Mach

-Servis tavanı: 55.000 ft

-Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

-Yüksek durumsal farkındalık

-Optimize edilmiş pilot iş yükü

-Muharebe hasar tespiti

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)