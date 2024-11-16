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AA

Türkiye, yerli ve milli çözümlerle savunma sanayiine ürün vermeye devam ediyor.

Bu ürünler yurt içinden ve farklı ülkelerden talep görüyor.

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın yıl sonuna kadar üçüncü uçuşunu yapması için hazırlıklar sürüyor.

KAAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak için yola çıktı.

"KAAN'IN ÜÇÜNCÜ UÇUŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'da üçüncü uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Tarih şu anda vermek biraz zor olabilir ama bu yıl içerisinde uçmayı planlıyoruz." dedi.

"2028'DE TESLİMATI İÇİN TESTLERE BAŞLANACAK"

Demiroğlu, KAAN'ın 2028'de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin 2025'in sonlarına doğru sahne alacağını ve onlarla çok yoğun teste başlayacaklarını ifade etti.

"2026'DA TESTLER YAPILACAK"

Demiroğlu, 2026'da ise P4 ve P5 prototiplerin testlerinin gerçekleştirileceğine değinerek, "Bu 4-5 prototipimizle tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028'deki teslimata başlayabilmemiz için bunlar gerekli." ifadesini kullandı.

"2025'İN SONLARINDA KAAN'LAR GÖKYÜZÜNDE"

"İnşallah hep beraber 2025'in sonunda da KAAN'larımızı gökyüzünde göreceğiz." diyen Demiroğlu, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR GECİKMEMİZ YOK"

Demiroğlu, programlarında herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını aktararak, şunları kaydetti: