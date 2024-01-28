Türkiye; savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmaya devam ediyor.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla sürüyor.
Heyecanlandıran açıklama: Çok yakın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla bu yıl 9'uncusu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen 2023 Verimlilik Proje Ödülleri töreninde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'süreç iyileştirme' kategorisinde birincilik ödülü aldı.
Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam?" sorusu üzerine Temel Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi.
Kacır'ın, "Yakın mı, çok mu yakın?" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.
Testler yapıldı
KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.
Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.
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