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Milli muharip uçak KAAN için en yetkili isimden heyecanlandıran açıklama

Milli muharip uçak KAAN için en yetkili isimden heyecanlandıran açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın ne zaman kanatlanacağına yönelik sorusuna, "Yer testleri yapıyoruz. Çok yakın" şeklinde yanıt verdi.