Milli muharip uçak KAAN ikinci kez gökyüzü ile buluştu 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise art arda gelen başarılı adımlar, hem ülke insanını gururlandırıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de ülke savunmasına güç katıyor.

İşte bu kapsamda tarihi günler yaşanıyor...

Yerli ve milli hava araçları üretiminde yeni bir safha daha geride kaldı.

KAAN'dan müjdeli haber

21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'dan bir müjdeli haber daha geldi.

İkinci uçuşunu gerçekleştirdi

KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

14 dakika havada kaldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), milli muharip uçak KAAN'ın ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

"Sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek"

Gerçekleşen ikinci uçuş sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibi ile bir araya gelen SSB Başkanı Haluk Görgün, açıklamasında şunları ifade etti:

Evet heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı, ilk uçuşunu 21 Şubat‘ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii herkes inanılmaz bir heyecan içindeydi sabahın ilk saatlerinde itibaren, bu uçuşun gerçekleşmesi için herkes bir taraftan dua ediyor, bir taraftan umutla o ilk kalkışı ve inişi bekliyordu. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı, tüm çalışanlar tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Ses hızının 1,8 kat üzerine çıkabilecek

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Milli savaş uçağı, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'ın fiziki özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti