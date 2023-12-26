Milli muharip uçak Kaan, ilk uçuşunu yapacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

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İHA

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlarla bu alanda en üst lige yükseldi.

Öyle ki gökyüzünde egemen güç olmak isteyen Türkiye'nin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN'la ilgili geri sayım sürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

Testler yapıldı

KAAN’ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

Bir hafta içerisinde ilk uçuşunu yapacak

Edinilen bilgiye göre, yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN’ın, birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)