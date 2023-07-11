Milli Muharip Uçak KAAN yıl sonunda semalarda olacak TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, Milli Muharip Uçak KAAN'ın montajının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Son yıllarda gerek imza attığı insansız hava platformlarıyla gerek bu araçlar için oluşturduğu farklı stratejilerle öne çıkan Türkiye, sahip olduğu kabiliyetleri daha da ileri taşımak için var gücüyle çalışıyor.

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN Türk mühendis ve pilotlarının mühendislik geliştirme simülatöründeki yoğun çalışmalarıyla ilk uçuşa hazırlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, 2023 yılında TUSAŞ olarak havacılık sektöründe birçok ilkleri tanık olduklarını söyledi.

"Yıl sonunda gökyüzü ile buluşacak"

Altay, Milli Muharip Uçak KAAN'ın montajının kısa sürede tamamlanacağını ve yıl sonunda uçağın gökyüzü ile buluşturulacağını açıkladı.

"Bu projelerimizin her biri büyük çaplı birer Ar-Ge projesidir"

Önemli bilgilendirmelerde bulunan Altay konuşmasında şunları söyledi:

KAAN adını verdiğimiz Milli Muharip Uçağımız montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladı, taksi operasyonu gerçekleştirdi. İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz. İlk jet eğitim uçağımız Hürjet bu sene içerisinde gökyüzü ile buluştu. Atak-2 platformumuz helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Anka-3 insansız savaş uçağımız yer testleri icra etti ve Gökbey helikopterimiz ilk yerli motorla tekrar gökyüzü buluşma fırsatını yakaladı. Bütün bu başarılarının devamı olarak ilgili platformlarımızı seri üretime kavuşturmak ve böylece ülkemizin savunma sanayindeki tam bağımsızlığına katkı vermek ve yurtdışı satışları ile ülkemize döviz getirmek bundan sonraki en büyük hedeflerimizdendir. Bahse konu projelerimizin her biri büyük çaplı birer Ar-Ge projesidir.

2010 yılında çalışmalara başlandı

Projenin ilk adımı olan Milli Muharip Uçak tasarım çalışmaları 2010 yılında başlamıştı.

Projenin tamamlanması için 10 yıllık bir süre planlandı ancak proje takviminde zamanla değişiklikler oldu ve bu yıl içerisinde Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Milli Muharip Uçak özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.