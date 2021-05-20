Milli Piyango 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişinde 19 Mayıs heyecanı yaşandı. Özel çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulanıyor. İşte Milli Piyango 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları..

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar...

19 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çekiliş no: 60 19/05/2021 - 21:30

10 - 11 - 24 - 53 - 71 - 90 - Joker 77