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    Milli Piyango 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Sayısal Loto çekilişinde 19 Mayıs heyecanı yaşandı. Özel çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulanıyor. İşte Milli Piyango 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:23
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    Milli Piyango 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar...

    19 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Çekiliş no: 60 19/05/2021 - 21:30

    10 - 11 - 24 - 53 - 71 - 90 - Joker 77

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

     

    Milli Piyango 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı #1

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