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    Milli Piyango 2021 çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar

    Milli Piyango 2021 çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar

    2021 Yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara 9884757 oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2020 - 23:11
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 23:27
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    Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde heyecanla beklenen rakamlar belli oldu.

    100 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

    KAZANDIRAN NUMARALAR

    Kazandıran numaralar 9-8-8-4-7-5-7 oldu.

    MANİSALI TALİHLİ

    Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı öğrenildi.

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