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- Milli Piyango 2021 çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar
Milli Piyango 2021 çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar
2021 Yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara 9884757 oldu.
- AA & Ensonhaber
- 31.12.2020 - 23:11
- Güncelleme : 31.12.2020 - 23:27
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde heyecanla beklenen rakamlar belli oldu.
100 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.
KAZANDIRAN NUMARALAR
Kazandıran numaralar 9-8-8-4-7-5-7 oldu.
MANİSALI TALİHLİ
Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı öğrenildi.