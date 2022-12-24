Diyanet'in cuma hutbesinde şans oyunlarının haram olduğu ifadeleri sonrası konuşan Milli Piyango Bayileri Başkanı, asıl günahın kul hakkı yemek olduğunu söyledi.

2023 yılı yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde yılbaşını ele aldı.

Diyanet, yılbaşı kutlamanın, piyango ve şans oyunlarının haram olduğunu vurguladı.

Hutbede konuya dair şu ifadeler kullanıldı;

"Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır."





Şans oyunları Diyanete göre 'haram' kabul edilirken, bir söz hakkı da Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz'a doğdu.

Hüseyin Poyraz, Diyanet açıklamalarına tepki gösterdi.

Asıl günahın kul hakkı yemek olduğunun altını çizen Poyraz, şöyle devam etti;

"2022 yılını acısıyla tatlısıyla bir hafta sonra geride bırakacağız. Yaşanan acılarımız var. Yanlış giden işler var. İyi olan şeyler de var. Ama bunların hepsi 2022 yılında geride kalacak. 2023 yılına girerken insanların barış, hoşgörü ve huzur içerisinde bir arada eğlenmesinin bize göre bir sakıncasının olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da yılbaşı öncesinde de bazı çevrelerce çeşitli açıklamalar var.

Milli Piyango Bayileri Başkanı'ndan Diyanet'e piyango tepkisi VİDEO



"Her vatandaş yasal çerçevesinde istediği işi yaparken ticaret yapmanın hakkı vardır"

Bu açıklamalardan eğlence sektöründe, yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu, eğlence sektörüne dönük birtakım olumsuz açıklamaların yapıldığını ve bu açıklamaların bu sektörde milyonlarca insanı olumsuz yönde etkilediğini, bunun gereksiz olduğunu, her vatandaş yasal çerçevesinde istediği işi yaparken ticaret yapmanın hakkı vardır.





"Ticarete zarar getirecek açıklamalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyoruz"

Ticaret yapmanın, her sektörde iş yapmanın bir hakkıdır her vatandaşımızın. Dolayısıyla burada, bu işi yaparken bu vatandaşlarımızın işine zarar verecek, zarar getirecek birtakım açıklamalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla eğlenmenin, en azından acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken yeni bir yıla iyi temennilerle huzur ve barış içerisinde, ülkemizin, insanımızın mutlu olması temennisiyle o geceyi eşiyle, dostuyla bir arada geçirmenin ve bir arada eğlenmenin bize göre bir sakıncasının olmadığının, biz sektörel olarak temsil ettiğimiz iddia, ganyan, sayısal ve milli piyango bayilerinin bu tür açıklamalardan zarar gördüğünü düşünmekteyiz. Bundan kaçınmak gerekiyor.

"Milletin kul hakkını yiyen günah işler"

Esas günah olan, milletin kul hakkını yiyen günah işler. Ben Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz olarak bu açıklamayı gerekli görüyorum."

Cuma hutbesinde yeni yıl kutlamaları ve piyango vurgusu MANŞETİ İÇİN TIKLA