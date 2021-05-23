Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
313.000
0.71%
EXEN Coin
41.05
-0.19%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto 22 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte sayısal Loto sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    22 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 22 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    22 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    1-11-56-59-80-81+40 (Joker)

    22 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI

    Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

    Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

    • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
    • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
    • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir