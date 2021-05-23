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- Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 22 Mayıs 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 09:28
- Güncelleme : 23.05.2021 - 09:32
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.
22 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 22 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
22 MAYIS 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1-11-56-59-80-81+40 (Joker)
22 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.
Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
- Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
- Tek kolon ücreti 3 TL'dir.