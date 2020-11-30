Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Büyük ikramiye kaç milyon lira? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları..

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Büyük ikramiye kaç milyon lira? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları..

Yılın son günleri yaklaşırken, Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım heyecanı başladı. Büyük ikramiye hayali kuranlar, biletler satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar araştırması yapıyor.

Her yıl gerçekleşen geleneksel yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet fiyatları açıklandı. Milli Piyango İdaresi yaptığı açıklamada, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını duyurdu.

Bilet alarak şansını denemek isteyen vatandaşlar, büyük ikramiye tutarını da merak ediyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında detaylar..

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango biletleri 18 Kasım itibariyle bayilerden satışa sunulmaya başlandı. Biletlerini online sistem üzerinden almak isteyenler ise 29 Kasım’ dan itibaren Milli Piyango resmi sitesinden veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından faydalanabilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

TAM BİLET 100 TL,

YARIM BİLET 50 TL ve

ÇEYREK BİLET 25 TL olarak belirlendi.

YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı çekilişi özel olarak her yıl sonu için planlanır ve o ay içerisinde başka bir çekiliş gerçekleştirilmez. Yani aralık ayı içerisinde yalnızca bir tane çekiliş gerçekleştirilir. Bu yıl da yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

31 Aralık 2020’de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.