Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin saat kaçta yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başladı. İşte detaylar..

Her yılbaşında merakla beklenen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekilişin kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Piyango bileti alan milyonlarca vatandaş çekiliş saatini beklemeye başladı. Konu hakkında internette arama yapan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

200 milyon TL ikramiyenin verileceği Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapılacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?

2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Öğlen saatlerinde başlayan çekiliş geceye kadar devam edecek.

Milli Piyango'nun özel çekilişi saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye için gerçekleştirilecek.