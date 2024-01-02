Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiası: Açıklama geldi Milli Piyango'nun 400 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'dan bir kişiye çıktığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Yapılan açıklamayla iddianın gerçek dışı olduğu belirlendi. Buna göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul'da yaşayan bir şahıs olduğu aktarıldı.

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Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi.

Vatandaşların büyük umutlarla satın aldıkları çeyrek, yarım ve tam biletlere ilişkin sonuç belli oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye, Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Ancak biletin kim tarafından alındığı bir türlü ortaya çıkmadı.

Hatta bir de üstüne büyük ikramiyenin Kolombiya'da yaşayan bir şahsa çıktığı iddia edildi.

'Büyük ikramiyeyi 1969 doğumlu, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş kazandı'

Ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırırken konuyla ilgili Sisal Şans'tan bir açıklama geldi.

Açıklamada, iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.

Yine açıklamada, büyük ikramiyenin İstanbul'da yaşayan 1969 doğumlu bir vatandaşa çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." denildi.

"İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı"

Büyük ikramiyenin Kolombiya'ya çıktığı iddiasına yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, “Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

"Üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir"

Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.

"Hukuki süreç başlattık"