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    Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma

    Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma

    sosyal medyada Milli Piyango İdaresi'nden izinsiz çekiliş yaptığı belirlenen ve aralarında Enes Batur, Başak Karahan gibi isimlerin de bulunduğu 16 fenomene soruşturma açıldı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 15:43
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    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada izinsiz çekiliş yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

    Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı.

    16 KİŞİYE SORUŞTURMA AÇILDI

    Ekipler, Reynmen, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenlediğini belirledi.

    Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma ViDEO

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #1

    FENOMENLER, İFADE VERMEK İÇİN EMNİYETE GİTTİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

    6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

    Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #2

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #3

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #4

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #5

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #6

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #7

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #8

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #9

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #10

    Milli Piyango dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma #11

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