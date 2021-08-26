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Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma

Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapan 16 fenomene soruşturma

sosyal medyada Milli Piyango İdaresi'nden izinsiz çekiliş yaptığı belirlenen ve aralarında Enes Batur, Başak Karahan gibi isimlerin de bulunduğu 16 fenomene soruşturma açıldı.