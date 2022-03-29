Milli Saraylar, belediye ve üniversitelere ait müzeleri devralabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Milli Saraylar'ın müze yönetimini devralabileceği kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Saraylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve üniversite müzelerinin yönetimini devralabilecek.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Başkanlık Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşların müzelerinin yönetimini devralabilir" şeklinde aktarıldı.

TARİHİ OBJELERİN YAŞATILMASINA ÖNLEMLERİ RESTORASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALACAK

Yapılan düzenleme ile daha önce Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapma veya yaptırma ile tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri alma" görevi Restorasyon Dairesi Başkanlığına verildi.

GENEL EVRAK, ARŞİV DÜZENLEME ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLDİ

Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenleme ve yerine getirme" görevi de Özel Kalem Müdürlüğüne devredildi.

ÇIRAKLIK, KALFALIK VE USTALIK BELGESİ ŞARTINA DÜZENLEME

Ayrıca başkanlığa bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işleri ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkar olarak çalıştırılacaklara, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerinin aranmasına yönelik şartta da düzenleme yapıldı.

Buna göre, bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkar temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkar çalıştırılabilecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞLANLIĞINA 111 KADRO

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 111 kadro ihdası yapıldı.

BELEDİYE VE ÜNİVERSİTELERE BAĞLI MÜZELER

Kararnameye göre Milli Saraylar yönetimine geçecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait müzeler şu şekilde:

Tanzimat Müzesi

Miniatürk Müzesi

Yerebatan Sarnıcı

Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi

Atatürk Müzesi

İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi- Terkos Pompa

Aşiyan Müzesi

İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi Cendeere Hamidiye Pompa İstasyonu

Tekfur Sarayı Çini Müzesi

Şehir Müzesi

Üniversitelere ait müzeler ise şöyle: