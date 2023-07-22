Milli Saraylar, yaz dönemi için ziyaret saatlerini uzattı Milli Saraylar Başkanlığı, yaz dönemi boyunca sayılı tarihi yapının ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti. Adı açıklanan saraylar saat 22.00'ye kadar gezilebilecek.

AA

Milli Saraylar Başkanlığı, sarayları ziyaret etmek isteyen vatandaşları ve turistleri düşünerek, yaz dönemi boyunca sayılı tarihi yapının ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti.

Uygulama kapsamında başta Beylerbeyi Sarayı bahçesi ve rıhtımı olmak üzere Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının ziyaret saatleri uzatıldı.

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, Milli Saraylar Başkanlığı'nın bir ilke imza attığını belirterek, uygulama ile ilgili şu açıklamada bulundu:

İlk defa yaz döneminde 9 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar akşamları Beylerbeyi Sarayı rıhtımı ve bahçesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırları akşam saat 22.00'ye kadar ziyarete açık hale getirildi.

Kafeterya hizmetleri de açık olacak

Karahüseyin, bu uygulama sayesinde ziyaretçilerin hem mekanları görebileceklerini hem de kafeterya hizmetlerinden de faydalanabileceklerini söyledi.

Saat 22.00'ye kadar açık olan saraylar

Beylerbeyi Sarayı bahçesi ve rıhtımı

Beykoz Cam ve Billur Müzesi

Beykoz Mecidiye

Ihlamur Kasrı

Aynalıkavak Kasrı

"Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımı açık"

Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımının açık olmasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Karahüseyin, "İstanbul'un bu eşsiz güzelliğini izleyerek 112 metrelik rıhtım boyunca hem yürüyüş yapabilecekler hem de orada dinlenebilecekler." ifadesini kullandı.

"Beylerbeyi Sarayı, yazlık saray olarak inşa edildi"

Tarihte Beylerbeyi Sarayı'nın yazlık saray olarak inşa edildiğini aktaran Karahüseyin, şunları kaydetti:

Aynı zamanda devlet konuk evi olarak da kullanılmıştı döneminde. O dönemde rıhtım bölümünden sadece padişahlar ve gelen devlet konukları faydalanabiliyordu. Ama şimdi hem halkımız hem de yabancı misafirlerimiz bu rıhtımın güzelliğini, İstanbul'un güzelliğiyle birleştirerek gezebilecekler, görebilecekler. Beylerbeyi Sarayı zaten Anadolu yakasında zaten en çok ziyaret edilen mekanımız. Yazlık bir saray olması dolayısıyla da zaten yazın havası ve ortamı itibariyle bolca ziyaretçinin gelmesini sağlıyor. Hem gün batımı hem de güzel bir esinti ziyaretçilerimizi bekliyor.

Beylerbeyi Sarayı hakkında

İstanbul'un Anadolu yakasının en fazla ziyaretçi ağırlayan yapısı Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Devleti’nin 32. padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1865’te yazlık saray ve devlet konukevi olarak yaptırıldı.

Osmanlı'nın uluslararası protokol kurallarını uygulamaya başladığı dönemde inşa edilen saray, bu uygulamanın yansımalarını gösteren mimari özellikleriyle de simgesel anlamlar taşıyor.

Beylerbeyi Sarayı'nı özel kılan unsurlardan biri deniz yoluyla saraya gelen devlet adamları ve yabancı konuklar için yaptırılan rıhtım.

113 metrelik rıhtım

Milli Saraylar Başkanlığı, tarihte bir ilk olarak geçen yıl Osmanlı döneminde sadece padişahların ve devlet adamlarının kullandığı 113 metrelik rıhtımı ziyarete açtı.

Ziyaretçiler artık akşam saatlerinde de Beylerbeyi Sarayı'nın Harem bahçesinde yer alan rıhtım kapısından çıkıp 113 metrelik Boğaz yürüyüşünden sonra Selamlık bölümü bahçesine geçiş yapabilecek.

Panoramik görüş

Rıhtımın panoramik görüş açısında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii ve İstanbul'un her biri birbirinden farklı mimari yapı ve hikâyeye sahip yalıları yer alıyor.

Beylerbeyi Sarayı ziyaret saatleri:

Beylerbeyi Sarayı, pazartesi dışında her gün saat 9.00 - 17.30 arasında ziyaret edilebiliyor. Saray'ın bahçesi ve rıhtımı ise saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul ediyor.