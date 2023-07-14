Milli Saraylar'a bağlı müzelere ziyaretçi akını! 3.5 milyonu aştı 2023 yılının ilk yarısında Milli Saraylar’ı gezen turist sayısı geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 18 arttı. Böylelikle ziyaretçi sayısı 3 milyon 806 bin 297’ye yükseldi. Bu sayı 2022 yılında, 3 milyon 225 bin 33 kişi olarak gerçekleşmişti.

İHA

Yaz gelince vatandaşların tarihi ve kültürel gezileri başladı.

Öyle ki, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören saray ve müzelere ziyaretçi akını yaşanıyor.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlara yapılan ziyaretler bu yılın ilk yarısında geçmiş yıllara oranla arttı.

Topkapı Sarayı ilk sırada

Türkiye'nin en önde gelen tarihi ve kültürel mirası olan Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 1 milyon 964 bin 532 kişiyle başı çekti.

Bu artışta Topkapı Sarayı’nın Enderun avlusunda geçen nisan ayında açılışı yapılan Mukaddes Emanetler Sergisi, Hat Levhalar ve Yazı Araç Gereçleri Sergisi, Hazine Sergisi, Padişah Elbiseleri Sergisi ve Mecidiye Köşkü açılışı etkili oldu.

Topkapı Sarayı’nı, 660 bin 922 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti. Anadolu Yakası'nda ise Beylerbeyi Sarayı 220 bin 870 kişiyi ağırladı.

Yabancı turist sayısı 1 milyonu aştı

2023 yılının ilk 6 ayında Milli Saraylar’ı gezen yabancı turist sayısında da önemli miktarda artış gözlendi. Milli Saraylara bağlı mekanlarda yabancı turist sayısı, 1 milyon 202 bin 560’tan, 1 milyon 341 bin 344’e çıktı.

Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi’ni gezen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 91 artışla 80 bin 121’e ulaştı.

İMM'ye yoğun ilgi

Ziyaretçi verilerinde, 8 Nisan 2022’de kültür - sanat hayatımıza katılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) öne çıktı.

Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilen İMM’yi bu yılın ilk yarısında 439 bin 421 kişi ziyaret ederken, Beykoz Cam ve Billur Müzesi 66 bin 208 turisti ağırladı.

Tarihi bahçelere de akın ettiler

Yılın ilk yarısında Milli Saraylar arasında tarihi saray, köşk ve kasırlar kadar tarihi bahçeler de büyük ilgi gördü.

Milli Saraylar’a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenlerin sayısı 94 bin 636 oldu.