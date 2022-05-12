Milli Saraylar'dan, 'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına yanıt

Kaşıkçı Elması’nın çalındığı iddiaları sosyal medyada gündeme olurken, resmi açıklama Milli Saraylar’dan geldi. Açıklamada iddialar yalanlanırken, hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

Topkapı Sarayı’nda sergilenen 86 karatlık Kaşıkçı Elması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı kullanıcılar tarafından elmasın çalındığı iddia edildi. Twitter'da trend olan konular arasına da giren Kaşıkçı Elması hakkındaki spekülasyonlara CHP'den destek gecikmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, 'Müzelerde Yağma Var' iddiasıyla paylaşım yaptı.

"Elmasın kaybolduğu söyleniyor"

"Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı Müzesi'nden kaybolduğu söyleniyor." diyen Ağbaba, son yıllarda müzelerdeki hırsızlık olaylarının arttığını ileri sürdü.

Ağbaba, "İktidar üç maymunu oynuyor. Kimbilir belki bu hırsızlık da organizedir, birilerinin bilgisi dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Milli Saraylar, iddiaları yalanladı

Konuya ilişkin resmi açıklama gecikmedi.

Milli Saraylar, sosyal medyada hızla yayılan ve CHP kanadından hızla destek bulan iddiaları net bir dille yalanladı.

Açıklamada, Kaşıkçı Elması’nın sergilendiği alandaki fotoğrafı paylaşıldı.

Türkiye turizminin hedef alınarak maksatlı bir şekilde kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtildi.

Başkanlığın her türlü bilgi sunma kanallarının açık olduğu vurgulanırken, gerçek dışı iddialara yönelik hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

“Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir.

“Turizm hareketliliğini baltalamaya yönelik maksatlı harekettir”

Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."