Milli Sarayları 9 ayda 5,2 milyon kişi gezdi İstanbul'daki Milli Sarayları gezen turist sayısında, bu yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 8,6 artış yaşandı.

AA

Türkiye'nin tarihi yapılarında öne çıkan Milli Saraylar, uluslararası değere sahip tarihi eserleri geleceğe aktarma sorumluluğunu taşıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı, Milli Sarayları ziyaret edenlerin sayılarını aktardı.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açık olan Milli Sarayları gezen turist sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 8,6 artışla 5 milyon 278 bin 177’ye yükseldi.

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022'de 4 milyon 860 bin 117 kişinin ziyaret ettiği saray, köşk, kasır ve müzeler 2023'te de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Topkapı Sarayı'nı 2,5 milyon turist ziyaret etti

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Topkapı Sarayı'nı 2 milyon 570 bin kişi, Dolmabahçe Sarayı'nı 1 milyon 30 bin 685 kişi gezdi.

Beylerbeyi Sarayı saat 22.00'ye kadar açık

Beylerbeyi Sarayı, bu yıl yüzde 38 artışla 384 bine yakın turisti konuk etti. Ziyaretçilerin artışında, yaz aylarında Beylerbeyi Sarayı bahçesinin ve tarihi rıhtımının 22.00’ye kadar açık kalması ile kafeterya hizmetlerinin devam etmesi etkili oldu.

Küçüksu Kasrı'nı 149 bin kişi ziyaret etti.

Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı günden bu yana ücretsiz gezilen İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) bu yıl 655 bin 263 kişiyi ağırladı.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 109 bin 679 bin turisti konuk etti.

Böylece, Milli Sarayları 9 ayda ziyaret edenlerin sayısı 5 milyon 278 bin 177'ye ulaştı.

Yabancı turist sayısında artış var

Milli Sarayları gezen yabancı turist sayısı da 2 milyon 120 bin 459'dan, 2 milyon 202 bine yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)