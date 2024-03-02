Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı, TF-2000'in tasarım çalışmalarını inceledi Bilal Durdalı, ilgili yetkililerle Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA

Türkiye, havada ve karada olduğu gibi denizlerde de gücüne güç katmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin tasarım çalışmaları yürütülüyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, çalışmaları yerinde inceledi.

TF-2000'in tasarım çalışmaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Durdalı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral İbrahim Özdem Koçer ile kurul üyeleri, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne yönelik tasarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Erdoğan: İhalesine yakında çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılındaki bir konuşmasında "Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)