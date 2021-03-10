Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Peleshi'yi Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

İki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ ALANINDA GÖRÜŞÜLDÜ

İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Akar tarafından Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı.

BALKANLARDA KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Akar, Balkanlardaki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemini ifade ettiği görüşmede, ayrıca iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanları dile getirdi, FETÖ ile mücadele iş birliğinin önemini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü VİDEO