Haberler

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.