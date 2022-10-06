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    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.
    • 06.10.2022 - 13:55
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    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra’ya geldi.

    Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı’nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

    Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığına geçti.

    Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

    Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

    Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı

    AA'nın haberine göre görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #1

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #2

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #3

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #4

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #5

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #6

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #7

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #8

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #9

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #10

    Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü #11


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