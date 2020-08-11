Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.

Akar toplantıda, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Ayrıntılar gelecek...