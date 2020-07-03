En Son Haber

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.

Akar ve Güler, askeri törenin ardından mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Ayrıntılar gelecek...

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da VİDEO