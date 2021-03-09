Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya’da Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğinde temaslarda bulundu.

Akar, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.

Büyükelçi Füsun Aramaz’dan bilgi alan Bakan Akar, Büyükelçilik şeref defterine şunları yazdı:

"TÜRKİYE VE ROMANYA BÖLGESEL MESELELERDE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

“Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya’da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."

Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti VİDEO