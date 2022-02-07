Milli Savunma Bakanı Akar'a gelen geçmiş olsun mesajları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

BEKİR BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kovid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım, Rabbim, Şafi ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim, her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun... Amin. Hepimizin duası sizinledir." paylaşımını yaptı.

DERYA YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kovid 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin." paylaşımında bulundu.

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Covid-19 testi pozitif çıkan Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diyerek, acil şifalar diledi.

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Covid-19 testi, şahsen de açıkladığı gibi pozitif çıkmıştır. Hafif belirtiler dışında, sağlık durumunda bir sorun yoktur. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum." paylaşımını yaptı.

MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıymetli paşamız-bakanımız Sayın Hulusi Akar Bey'e, şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.

BİNALİ YILDIRIM

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da mesajında, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im acil şifalar versin." dedi. Akar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz." mesajını paylaştı.

FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle Sayın Bakanım." paylaşımını yaptı.