Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası düzeyde önemli temaslara ev sahipliği yapan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile stratejik iş birliğinin daha da pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan kardeş ülke Azerbaycan’ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir.

İki bakanın, savunma alanındaki mevcut iş birliklerinin yanı sıra bölgesel güvenlik konularına dair görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.