Milli Savunma Bakanı Güler: Baba ocağı, doğup büyüdüğümüz vatan toprağı gibidir Bakan Güler, 18 Haziran'a özel anlamlı bir mesaj paylaştı. Güler, baba ocağının güven ve aidiyet duygusunun sembolü olduğunu söyledi.

AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Güler, mesajında babaların önemine vurgu yaparken vatan toprağı benzetmesinde bulundu.

Güler, maddi ve manevi bütün imkanlarını çocuklarına seferber ederek tecrübesiyle onların hayatında daima yol gösterici ve rol-model olan, iyi ve kötü günlerinde evlatlarının yanında bulunan babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirtti.

Tüm milleti derinden etkileyen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu Babalar Günü'nün tarifi imkansız bir üzüntü içerisinde geçirildiğini ifade eden Güler, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

"Doğup büyüdüğümüz vatan toprağı gibidir"

"Güven ve aidiyet duygusunun sembolü olan baba ocağı; bizleri hayata hazırlayan bir okul, hasretini çektiğimiz sıla, doğup büyüdüğümüz vatan toprağı gibidir." ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

Hayatımızın her döneminde bilgeliğine, desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyduğumuz babalarımızı, annelerimizi daima hürmet ve minnetle anmak ve onların kıymetini bilmek en önemli toplumsal değerlerimizden biridir.



Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda ederek evlatlarını bizlere emanet eden kahraman şehit ve gazi babalar ile 'Vatan Sağ Olsun' diyerek gözünü kırpmadan evladını vatana adayan fedakar şehit babalarımız, asil Türk milletinin gerçek kahramanları olarak gönüllerimize yazılmıştır.

"Vatan sevgisi ve milli değerlerle yetiştiren..."