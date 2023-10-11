Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı Shapps ile görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve İngiltere'nin NATO üyesi ülkeler olarak ortak güvenlik çıkarları doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bölgesel meseleler ve çatışmalar da ele alındı

İki ülke arasında savunma sanayii alanındaki işbirlikleri, askeri eğitim ve tatbikatlar, ve savunma alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi konuların ele alındığı görüşmede, bu alanlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede, Ukrayna ve Gazze'deki savaşın da ele alındığı öğrenildi. İki bakan, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılıklarını teyit ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için görüşler ortaya kondu.



Görüşme sonucunda, iki ülke savunma bakanlarının düzenli olarak bir araya gelmesi ve işbirliğinin her düzeyde geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.