Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak ve Hakkarili gençlerle buluştu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ve Hakkari’de kendi imkanlarıyla teknolojiye dayalı projeler geliştiren ve başarı sağlayan gençlerle bir araya geldi.

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İHA

Terör tehdidinden arınanan Şırnak ve Hakkari'de gençler, teknolojiye dayalı projeler üretmeye başladı.

Daha rahat hareket eden ve potansiyellerini ortaya çıkaran gençler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Güler, Şırnaklı ve Hakkarili gençlerin hayata geçirdiği projeleri dinledi.

Projelerde gençlerin her zaman desteklendiğ vurgulandı

Bakan Güler, gelecekteki diğer projelerin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

“Sizler geleceğin bilim adamlarsınız” diyen Güler, Türkiye’nin teknoloji projelerinde gençleri her zaman desteklediğini hatırlattı.

Gençlerden Güler'e teşekkür

Şırnak ve Hakkari’den gelen gençler, kabullerinden dolayı Güler’e teşekkür etti. Kabulde Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)