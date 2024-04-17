Milli Savunma Bakanı Güler'den Kandil ve Gara'ya operasyon sinyali Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta 30 kilometre güvenli hattın halihazırda oluşturulduğunu belirtirken, bölgedeki terör hedeflerinin de üzerine gidileceğinin sinyalini verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Türkiye, Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerini karşı nihai darbeleri indirmeye kararlı.



AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

"Irak ile ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız"

Bakan Güler,

Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler.

diye konuştu.

Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

"30 kilometrelik güvenli hat zaten oluşturuldu"

Bir gazetecinin, "Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?" sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda.

Kandil ve Gara'ya operasyon sinyali

Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" yanıtını verdi.