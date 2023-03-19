Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 306 terörist etkisiz hale getirildi Hatay'da açıklamalarda bulunan Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 2,5 ayda Mehmetçiğin 306 teröristin etkisiz hale getirdiğini belirterek "Mücadelemiz sürecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kırıkhan'da depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şehit aileleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Talepleri tek tek not alan Akar, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

Depremzede şehit aileleriyle bir araya geldi

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek, Mehmetçiğin tüm başarılarında en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurguladı.

"Kimse bizi durduramaz"

Şehitlerin anılarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Ülkemizin savunması, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği, rahat ve huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz. Bunun için de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.



Milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok, kimse bizi durduramaz. Sonunda da alnımızın akıyla vatanımızı, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.

"Son 2,5 ayda 306 terörist etkisiz hale getirildi"

Şu anda dahi Irak ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerine ‘ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile devam eden Mehmetçik, son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi.

Depremzede Zeynep'e söz verdi: Okulunu yeniden yapacağız

Şehit aileleri de Bakan Akar ve yetkililere teşekkür ederek, "Allah Mehmetçiğimizi korusun, kollasın." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, onlara hediye verdi. Zeynep isimli bir kızın okullarının depremde zarar gördüğünü belirtmesi üzerine Akar, "Merak etme kısa sürede hepsini yeniden yapacağız." karşılığını verdi.

Çadır kente ilişkin bilgi aldı

Akar daha sonra Antakya'da Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

Akar, NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi aldı, çalışmaları inceledi.

Konteyner dağıtımlarına değindi

Milli Savunma Bakanlığının, devletin konteyner ve çadır üretimi konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini, bununla da yetinmeyip yurt dışından konteynerlerin alımına devam edildiğini aktaran Akar, konteynerlerin belli bir plan dahilinde depremlerin vurduğu 11 ilde dağıtımının sürdüğünü belirtti.

"Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum, kuruluşların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle geçmişte yaşanan birçok felaketin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız bu felakete karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

2 bin 400 kişilik çadır kent

Ötençay Mahallesi'ndeki Hatay NATO Çadır Kenti'nin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tesviyesi 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi.

Çadır kentte tuvalet ve banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor.

Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama detektörü, yatak, ranza bulunuyor.

Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesi de bulunan çadır kentte Mehmetçik okulları da yer alacak.