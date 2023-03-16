Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedelerle bir araya geldi Mehmetçik Okulu'na çocuklarını düzenli göndermeyen depremzede ailelerle görüşen Milli Savunma Bakanı Akar, "Çocuklarımızın eğitimi çok önemli" diyerek telkinde bulundu.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en şiddetli depremleriyle karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkıma yol açtı, binlerce can aldı.

Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Devlet-millet iş birliği ile bölgede hummalı çalışmalar yürütüldü.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçların karşılandığı afet bölgesinde, çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.

Devletin tüm bakanları da görevlendirildikleri afet bölgelerinde ilk andan itibaren çalışmaları koordine ediyor.

Çadır kentleri inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sık sık çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

Son olarak bugün, bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentte Mehmetçik tarafından kurulan çamaşırhane ve banyo gibi üniteleri denetleyen Akar, çadır kentteki faaliyetlere ilişkin de yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi.

Depremzedelerle bir araya geldi

Çevresini saran çocuklar Bakan Akar'ı bilgilendirme sırasında yalnız bırakmayınca onlarla yakından ilgilendi.

Akar, daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti ve depremzedelerle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Çadır kentteki Mehmetçik Okulu'nun çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Akar'a yetkililer, ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermediğini iletti.

"Çocuklarımızın eğitimi çok önemli"

Bunun üzerine Bakan Akar, depremzede ailelerle görüşerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Akar, şu ifadeleri kullandı: