Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! 30 bin personel alacağız Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığına bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Hulusi Akar, Reyhanlı’daki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemeye müteakip Akar’ın başkanlığında sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yaptı.

Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"TSK her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır"

Akar, terörle mücadelede ve deprem faaliyetlerinde görev alan tüm personeli tebrik ederek, "Milletimizin bağrından çıkan, 'Peygamber ocağı' olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'na 30 bin 62 personel alınacak

Bakan Akar'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

"Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

"Deprem döneminde terör saldırıları devam etti, Mehmetçik karşılığını verdi"

Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı;

Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek.

Terörle mücadelenin, "artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla ve terörü kaynağında yok etme stratejisi ile sürdüğünü" vurgulayan Akar, "Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi." dedi.

"Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız"

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

Teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Ayrıca teröristlere helikopter de verseler, bunları desteklemeye devam da etseler bunların beyhude çabalar olduğunu, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini istiyor, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz. 40 yıldır ülkemizin başına musallat olan terör örgütünü bitirmekte azimli ve kararlı olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız.

"Tüm yaralar sarılana kadar buradayız"

Bakan Hulusi Akar, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin, depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirterek, şöyle devam etti: