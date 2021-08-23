Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo ile görüşerek, iş birliği anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Akar ve Bakan Okomo, iki ülke arasında savunma iş birliği anlaşması imzaladı.



